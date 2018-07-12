12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских лекарств в Сирию по итогам года может превысить $1,2 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии Александр Пономарев.

"В дружественную Сирию мы поставляем широкий спектр препаратов. Три года назад начали поставки "Белмедпрепараты", далее подключились другие предприятия. В этом году очень хорошо сработало предприятие "ТрайплФарм". По итогам полугодия экспорт достиг показателя в $600 тыс. Есть основания полагать, что за весь год у нас экспорт превысит $1 млн 200 тыс.", - сказал Александр Пономарев.

Сирия - перспективный экспортный рынок для белорусских предприятий фармотрасли, отметил посол. Сирийские партнеры заинтересованы в продукции, производимой в Беларуси. В частности, это связано с тем, что сектор фармацевтической промышленности в Сирии практически разрушен. Страна сама только на 10% может удовлетворять свои потребности в лекарствах. Поэтому сирийская сторона рассчитывает на активную работу холдинга "Белфармпром", а также дальнейшее взаимодействие с предприятиями отрасли.

По словам Александра Пономарева, в Сирии знают бренд "Сделано в Беларуси". В том числе это касается фармацевтической продукции. Белорусские препараты поставляются в Сирию также по гуманитарной программе.

На базе РУП "Белмедпрепараты" сегодня прошел республиканский семинар по вопросам продвижения отечественных лекарственных средств, медицинских услуг на внешних рынках с участием диппредставительств Беларуси за рубежом.-0-