Экспорт белорусских товаров в Вологодскую область в 2017 году вырос на 49%

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских товаров в Вологодскую область России в 2017 году вырос на 49% и составил $141,2 млн. Таков результат реализации в прошлом году программы развития сотрудничества между правительством Беларуси и правительством Вологодской области России на 2017-2020 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Беллесбумпром".

По решению Совета Министров Беларуси ответственность за реализацию данной программы закреплена за концерном. В связи с этим "Беллесбумпром" проводит соответствующую работу, разрабатываются и реализуются совместные планы действий и различные мероприятия, укрепляющие сотрудничество Беларуси с Вологодской областью во всех сферах (торгово-экономической, культурной, спортивной, региональной и др.). При этом одна из стратегических задач - наращивание экспорта, и в 2017 году в данном направлении была отмечена положительная динамика.

Основу экспорта в Вологодскую область составили средства наземного транспорта, автотракторная техника, измерительные устройства, части и принадлежности для автомобилей и тракторов. Поставлялись также древесина и изделия из нее, мебель, одежда, продукты питания и другая продукция. С июля 2017 года, возобновлены поставки белорусских калийных удобрений в Вологодскую область, причем в значительных объемах. За шесть последних месяцев года этой продукции было отгружено на $18,4 млн. Всего из Беларуси в Вологодскую область экспортируется более 30 видов товаров.

В настоящее время реализуются проекты по развитию машиностроительного кластера на базе ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" и увеличению степени локализации производства тракторов ОАО "МТЗ" в Вологодской области, а также поставке специальной лесозаготовительной техники ОАО "Амкодор".-0-