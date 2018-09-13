Экспорт белорусской фармпродукции в Узбекистан по итогам года планируется в $2,9 млн

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской фармацевтической продукции в Узбекистан по итогам 2018 года планируется на уровне $2,9 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Узбекистане зарегистрированы 244 наименования лекарственных средств, изделий медназначения и медтехники из Беларуси. В 2019 году планируется нарастить экспорт в эту страну.

Во время пребывания в Узбекистане государственной делегации Беларуси между Минздравами двух стран подписано соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки.

Планируется подписание контрактов на многоразовые поставки фармпродукции между белорусскими предприятиями - ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", СООО "Лекфарм", а также их узбекскими коллегами - ООО "Оптима Фарм", ООО "Макро Фарм Андижан", "Профи фарм сервис" и "Нео фарм".

Экспорт лекарств между двумя странами осуществляется на основании регистрационных удостоверений. Организациями холдинга "Белфармпром" получено 199 регистрационных удостоверений на лекарственные средства в Узбекистане. На рассмотрении находятся 12 досье, к подаче до конца 2018 года готовятся еще 23.-0-