6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской мясной продукции в январе-мае вырос почти на 15%, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.
"За пять месяцев Беларусь экспортировала продукции животноводства на сумму около $1,2 млрд, из них около $800 млн - молочная продукция, примерно $400 млн - мясная", - сказал Игорь Брыло.
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