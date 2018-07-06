6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской мясной продукции в январе-мае вырос почти на 15%, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"За пять месяцев Беларусь экспортировала продукции животноводства на сумму около $1,2 млрд, из них около $800 млн - молочная продукция, примерно $400 млн - мясная", - сказал Игорь Брыло.

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