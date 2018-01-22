22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской молочной продукции в январе-ноябре 2017 года вырос на 21,8%, сообщила сегодня журналистам начальник главного управления интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталия Сонич, передает корреспондент БЕЛТА.

"За январь-ноябрь 2017 года реализовано белорусской молочной продукции на экспорт на сумму $2 млрд, что на 21,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Экспортные поставки осуществлялись в 44 страны мира против 31 в аналогичном периоде 2016-го", - сказала Наталия Сонич.

На фермах, оборудованных новейшим доильным оборудованием, производится более 60% молока. Благодаря модернизации отрасли удалось значительно сократить затраты на производство и улучшить качество реализуемого молока. Повышение качества молока позволяет перерабатывающей промышленности выпускать конкурентоспособную продукцию и увеличивать экспортные поставки.

Ожидаемый уровень рентабельности реализации молока по итогам 2017 года - 18,7%.-0-