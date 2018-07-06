6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской молочной продукции в Китай в январе-мае вырос в 5 раз, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.
"За пять месяцев экспорт белорусской молочной продукции в Китай вырос в пять раз. В целом белорусской мясо-молочной продукции в январе-мае экспортировано на китайский рынок на сумму около $10 млн", - сказал Игорь Брыло.
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