10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской пищевой продукции в Германию в январе-мае возрос на 22%, сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко перед семинаром-конференцией "Экспорт в ЕС пищевой продукции", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для белорусского экспорта в Германию пищевая продукция, продукция сельского хозяйства не является приоритетной. Она занимает 1-2,5% в общем объеме экспорта. Но в денежном выражении это достаточно серьезные суммы - $20-30 млн в год. Поэтому данному направлению мы тоже уделяем достаточное внимание. Хотелось бы в перспективе нарастить поставки нашей продукции в Германию. За пять месяцев 2018 года экспорт данного вида продукции возрос на 22%, так что потенциал есть", - сказал Денис Сидоренко.

Также наблюдается значительный рост экспорта белорусской непищевой продукции в Германию. "Рост отмечается по всем категориям товаров. Наиболее активно растут поставки, связанные с деревообработкой, недрагоценными металлами. Наши производители закрепляются на рынке, появляются новые проекты, в том числе высокотехнологичные. Например, если все сложится, то наше ЗАО "Атлант" вместе с немецким производителем реализует проект, который позволит поставлять продукцию и в третьи страны", - отметил посол.

По его мнению, существуют два основных препятствия для роста экспорта белорусской продукции в ЕС - тарифные меры (высокие пошлины на ввоз) и вопросы сертификации. "Процесс сертификации длительный, затратный. Наши производители иногда считают, что сегодня есть больше возможностей на других рынках. Но если наша стратегия будет направлена на то, чтобы в целях диверсификации экспорта постепенно наращивать свое присутствие на европейском рынке, этим вопросом нужно заниматься совместно - производителям, государству, соответствующим агентствам", - считает Денис Сидоренко.-0-