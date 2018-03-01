1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской продукции растениеводства в 2017 году составил $431 млн, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов на международном форуме "Беларусь аграрная", передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году вклад растениеводов в общий экспорт сельхозтоваров сложился в сумме $431 млн. По основным позициям - по картофелю, овощам - мы прибавили от 17% до 30% экспорта в натуральном выражении. Немного снизились поставки льноволокна, потому что мы больше загружаем данным сырьем наши перерабатывающие предприятия, чтобы увеличивать экспорт готовой продукции с большей добавленной стоимостью", - сказал Алексей Богданов. Доля растениеводства в экспорте сельхозпродукции - 8,8%.

Экспорт картофеля в 2017 году составил $65,5 млн. "Мы экспортировали в натуральном выражении 388 тыс. т картофеля - это на 30% больше, чем в 2016 году. Поставки проводились в 10 стран. Нам нужно искать новые рынки сбыта и диверсифицировать экспорт", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Второй международный форум "Беларусь аграрная" проходит сегодня в Минске. Он собрал около 200 участников из Беларуси, России, Польши. Среди них - представители органов республиканской власти, руководители и ведущие специалисты профильных хозяйств (СПК, фермерских хозяйств), животноводческих и птицеводческих предприятий, академических институтов и центров, менеджеры, маркетологи. Во время форума состоится церемония вручения дипломов победителей конкурса "Аграрий года", проводимого по инициативе Минсельхозпрода впервые.-0-