Экспорт белорусской сельхозпродукции достиг $5 млрд в 2017 году

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции достиг около $5 млрд по итогам 2017 года, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Леонид Маринич подчеркнул: рост экспорта до $5 млрд "говорит о том, что переработка стала более углубленной. "Сегодня мы продаем конечный продукт с высокой добавленной стоимостью", - отметил первый замминистра. Он напомнил, что в 2016 году Беларусь экспортировала продовольствия на $4,2 млрд.
Белорусское продовольствие поставляется в 70 стран мира, более десятка новых рынков было открыто в 2017-м. Беларусь с прошлого года начала экспортировать свою сельхозпродукцию в Италию, Великобританию, Египет, рассказал Леонид Маринич. Российский рынок по-прежнему остается основным для страны, но поставки постепенно диверсифицируются, обратил внимание первый замминистра. -0-
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