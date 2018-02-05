Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2017 году возрос на 15%

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции возрос на 15% в 2017 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц во время заседания коллегии Минсельхозпрода, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году обеспечен экспорт белорусской сельхозпродукции на сумму $4,9 млрд, что составляет 115% к 2016 году. Организации Минсельхозпрода за 2017 год экспортировали продукции на $2,4 млрд", - сказал Леонид Заяц.

По итогам работы за прошлый год в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства составило 104,1% по сравнению с 2016 годом, в сельскохозяйственных организациях - 105,3%. "Положительная динамика роста объема производства сельхозпродукции отмечалась во всех областях. В стране взят курс на инновационное развитие аграрной отрасли. Практически по всем позициям превышен уровень продуктивности 2016 года", - отметил министр.

В 2017 году возросла урожайность зерновых, рапса, картофеля, сахарной свеклы. Средний удой молока на корову в Беларуси впервые превысил 5 т. "Рост объемов производства в сочетании с благоприятной ценовой конъюнктурой и принятыми решениями по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций способствовал улучшению аграрной экономики. На 17% увеличилась выручка от реализации продукции, в два раза увеличилась чистая прибыль, в 1,7 раза сократилось количество убыточных сельхозорганизаций", - добавил Леонид Заяц.-0-