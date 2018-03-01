1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2018 году планируется увеличить на 7,1%, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов на международном форуме "Беларусь аграрная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед нами стоит задача, в целом перед АПК и перед Министерством сельского хозяйства и продовольствия, - в текущем году нарастить экспорт сельхозпродукции на 7,1%. Вклад каждого направления - и растениеводства, и животноводства - очень важен", - сказал Алексей Богданов.

Беларусь активно работает над диверсификацией рынков сбыта. "В прошлом году сельхозпродукция экспортировалась в 70 стран мира, в том числе молочная продукция - в 46 стран. В этом году планируем наращивать объемы поставляемых товаров, расширять ассортимент и искать новые рынки сбыта. Диверсификация экспорта необходима по всем направлениям, по всем позициям", - отметил Алексей Богданов.

Второй международный форум "Беларусь аграрная" проходит сегодня в Минске. Среди его участников - представители органов республиканской власти, руководители и ведущие специалисты профильных хозяйств (СПК, фермерских хозяйств), животноводческих и птицеводческих предприятий, академических институтов и центров, менеджеры, маркетологи. Во время форума состоится церемония вручения дипломов победителей конкурса "Аграрий года", проводимого по инициативе Минсельхозпрода впервые.-0-