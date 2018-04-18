18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-феврале вырос на 7,4%, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов на международном форуме "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"За два месяца текущего года по агропромышленному комплексу темп роста составил 107,4% к январю-февралю 2017-го. Мы наторговали на $765 млн. Если говорить о рынках, то в принципе по всем направлениям, кроме России, у нас наблюдается рост. За два месяца мы экспортировали в два раза больше продукции в страны СНГ (без учета России), в 1,5 раза вырос экспорт в страны Азии и Океании, объемы экспорта в страны Америки также возросли. Поставки сельхозпродукции в страны дальнего зарубежья увеличились на 13,5%. Считаю, что это очень неплохой тренд. Мы надеемся, что наши товаропроизводители будут и дальше набирать обороты для того, чтобы обеспечить положительную динамику экспорта по итогам года", - сказал Алексей Богданов.

В 2017 году белорусская сельхозпродукция поставлялась в 70 стран мира, были открыты 18 новых рынков. Молочную продукцию экспортировали в 46 стран. "В прошлом году мы обеспечили хороший задел, который в этом году нужно развивать: наращивать объемы, расширять ассортимент поставляемой продукции. Все предпосылки для этого есть. Предприятия молочной отрасли модернизированы, самые современные технологии внедряются в производство, поэтому мы должны отрабатывать логистику, искать новых клиентов, партнеров и наращивать объемы поставок", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Завтра в Беларусь приезжает делегация из Китая. "Основной вопрос для обсуждения - сертификация и открытие наших предприятий для поставок мяса птицы на китайский рынок. Надеемся, что этот визит позволит нам открыть еще одну товарную нишу для поставок в Китай. Мы уже давно прорабатываем с Китаем данные вопросы. Экспортируем на китайский рынок молочную продукцию, два мясокомбината открыты для поставок говядины. С каждым годом мы все больше наращиваем объемы поставок в Китай", - подчеркнул Алексей Богданов.-0-