1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в 2017 году вырос на 42,3%, сообщил председатель концерна Юрий Назаров во время итогового заседания совета концерна "Беллесбумпром", передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем экспорта продукции предприятиями концерна в 2017 году составил $427 млн, что на 42,3% больше, чем в 2016-м. Доля продаж на рынки дальнего зарубежья увеличилась с 42% в 2016 году до 44,8% в 2017-м. В 2018 году мы должны продолжить работу по диверсификации экспорта", - сказал Юрий Назаров.

В экспорте плитной продукции доля рынков дальнего зарубежья в 2017 году выросла до 60,2%. "Медленнее всего осваивают рынки дальнего зарубежья мебельные предприятия. Основные объемы мебели мы продолжаем экспортировать на российский рынок, доля которого составила в 2017 году 61,5% от общего экспорта, при этом доля рынков дальнего зарубежья составила лишь 20,4%. В 2018 году надо решать задачу выхода на европейский рынок", - подчеркнул председатель концерна. В пример он привел ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", которое осуществляет эффективную диверсификацию рынков сбыта мебели. На предприятии доля экспорта продукции в страны дальнего зарубежья увеличилась с 17,3% в 2015 году до 33,9% по итогам 2017-го.

Юрий Назаров отметил, что необходимо представлять экспортные возможности предприятий концерна путем активизации участия в выставочных и конгрессных мероприятиях в странах дальнего зарубежья. "В качестве положительного примера можно привести коллективный стенд белорусских организаций деревообработки на выставке TimberExpo в Великобритании. Мы заявили о себе на новом рынке, показали продукцию, установили контакты. В этом году представители организаций концерна посетили международную мебельную выставку в Кельне. По количеству и географии участников могут конкурировать только мебельные экспозиции в Милане и Париже. Необходимо сделать посещение таких выставок не разовым, а постоянным мероприятием, при этом изыскать возможности для организации белорусского стенда мебели", - добавил он.-0-