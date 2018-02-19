Экспорт продукции предприятий Минсельхозпрода Беларуси в США в 2017 году вырос на 46%

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт продукции предприятий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в США в 2017 году вырос на 46%, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году мы наблюдали рост экспортных поставок сельхозпродукции во все регионы нашей планеты. Например, экспорт в США вырос на 46%, в страны ЕС - на 24%. В страны СНГ (без учета России) экспорт сельхозпродукции вырос в 1,9 раза, в страны Азии и Океании - в 3 раза, в Африку - на 11%", - сказал Алексей Богданов.

Важнейшей задачей Минсельхозпрода остается диверсификация экспорта. "При этом необходимо гибкое сочетание нескольких главных векторов. Первый из них - развитие кооперации в ЕАЭС на основе углубления экономических отношений. Второй - обеспечение партнерских отношений со странами ЕС с учетом возможного вступления нашей страны в ВТО. Процесс переговоров по вступлению в ВТО активизировался, завтра наша делегация улетает в Женеву, где проведет ряд двусторонних встреч с заинтересованными странами-партнерами. Третий вектор - расширение присутствия продукции предприятий на нетрадиционных рынках, прежде всего стран Азии и арабских государств. У нас есть хорошие подвижки в этом направлении, но нам предстоит еще много поработать, прежде всего над вопросами логистики", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Еще один важный вектор стратегии по диверсификации экспорта сельхозпродукции - расширение рекламных кампаний за рубежом, участие организаций в международных специализированных выставках, развитие электронной торговли и более широкое использование современных информационных технологий для продвижения продукции. "В последние годы особенно активно развивается электронная торговля, и Беларусь тоже не намерена отставать. Мы выставляем продукцию через Белорусскую универсальную товарную биржу. ЗАО "Мясо-молочная компания" и китайская компания Drex Food Group Co., Ltd. заключили соглашение о создании в Шанхае совместного предприятия по продвижению белорусской продовольственной продукции на китайский рынок. Оно в основном будет заниматься продвижением сельхозтоваров именно через электронные средства торговли", - рассказал Алексей Богданов.-0-