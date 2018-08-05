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Экспорт строительных услуг в первом полугодии текущего года вырос на 15% и составил $234 млн

Экономика 05.08.2018 | 20:22
Фото из архива
Фото из архива

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт строительных услуг в первом полугодии текущего года вырос на 15% и составил $234 млн. Об этом сообщил 5 августа в эфире телеканала СТВ министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, сообщает БЕЛТА.

По его словам, за пределами Беларуси ведется строительство жилья в странах Балтии, уже создано предприятие по строительству жилья в Венгрии. Белорусские строители работают в европейских странах, но Россия сегодня остается в приоритете. "В Калужской области введена в эксплуатацию школа на 1 тыс. мест, построен детский сад, в этом году начато строительство еще одной школы в Калуге на 1 тыс. мест и такой же проект рассматривается в Коми в Сыктывкаре. Это строительство школы на 600 мест и заканчиваем на 1 тыс. 200", - сказал Анатолий Черный.

Говоря в целом об итогах работы за первое полугодие, руководитель ведомства рассказал, что за шесть месяцев выполнено строительно-монтажных работ на Br5 млрд. 130 млн. "К уровню прошлого года это составило 108,4% - достаточный рост. Сегодня мы на третьем месте по вкладу в ВВП, впереди только обрабатывающая промышленность и оптовая торговля", - сказал Анатолий Черный.-0-

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Теги
жилье, Министерство архитектуры и строительства, Россия, строительство, Черный, экспорт
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