Экспортный и инвестиционный потенциал Беларуси презентовали деловым кругам ОАЭ

19 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экспортный и инвестиционный потенциал Беларуси презентовали сегодня деловым кругам Объединенных Арабских Эмиратов на бизнес-встрече в Москве на площадке делового и культурного комплекса посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Были представлены презентации о белорусском экспортном и инвестиционном потенциале, возможностях сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, - отметили в дипмиссии. - Состоялся широкий обмен мнениями о перспективах налаживания белорусско-эмиратского сотрудничества, развития контактов по линии деловых кругов. Участниками мероприятия отмечен высокий потенциал для налаживания двустороннего сотрудничества, развития деловых контактов".

Делегация ОАЭ была представлена руководством Торгово-промышленной палаты города Шарджа и более чем 20 эмиратскими компаниями. От белорусской стороны в мероприятии приняли участие представители Минсельхозпрода Беларуси, а также белорусских предприятий-экспортеров: Оршанского, Туровского и Полоцкого молочных комбинатов, Рогачевского и Глубокского молочно-консервных комбинатов, Минского молочного завода №1, предприятий "Коммунарка" и "Беловежские сыры".-0-