Экспортный потенциал Беларуси на выставке в Чехии представили 12 компаний

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать белорусских компаний представили свою продукцию и разработки в национальной экспозиции производителей Made in Belarus на 60-й международной машиностроительной выставке MSV, которая проходит в Брно с 1 по 5 октября, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.
Экспортный потенциал промышленного комплекса страны презентуют подведомственные предприятия концерна "Белнефтехим", институты и научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси и Белорусский металлургический завод. В частности, представлены индукционные печи для плавки бронзы, сверхтвердые материалы на основе алмаза для точения цветных металлов, нанокомпозитные покрытия для металлообрабатывающих и деревообрабатывающих инструментов, широкий ассортимент конструкционного проката и бесшовных труб, высококачественные защитные воски и парафиновые эмульсии. Демонстрируются литейные технологии и оборудование для получения водорода, эндо- и экзогазов, синтетических и смесевых видов топлива.
Более широко с возможностями белорусских компаний смогли сегодня ознакомиться участники Бизнес-дня Республики Беларусь, включая представителей дипкорпуса и бизнес-кругов Чехии.
Организует экспозицию производителей Made in Belarus выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Чехии.
Выставка MSV является крупнейшим отраслевым смотром промышленной продукции и технологий в регионе Центральной и Восточной Европы.-0-
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