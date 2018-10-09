Экспозиция белорусских производителей будет организована на агровыставке в Грузии

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет организована на международной выставке сельского хозяйства, пищевой промышленности, перерабатывающих и упаковочных технологий Agro Food Drink Tech Expo, которая пройдет с 20 по 22 ноября в Тбилиси (Грузия). Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате.

В частности, холдинг "Гомсельмаш" презентует возможности сельскохозяйственной техники торговой марки "Палессе": кормоуборочные самоходные комбайны КСК-600 и КВК-800 с панорамным остеклением кабины, автоматизированным управлением и защитой от жары, шума и пыли. Впервые в экспозиции будет представлен картофелекопатель-погрузчик КМП-1,5, разработанный по заказу грузинской стороны и уже прошедший полевые испытания.

Широкий ассортимент машиностроительного крепежа и литейной оснастки предложит Гомельский завод литья и нормалей. В экспозиции будут показаны режущие системы жаток, отливки для сельскохозяйственных машин, метизные изделия - болты, гайки, винты, заклепки и оси из стали.

Кроме того, сразу три новинки представит на выставке "Бабушкина крынка". Это питьевое стерилизованное молоко "Школьник", обогащенное инсулином, молоко "Витаминка" с кальцием и витамином Д3, молоко для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 3,5%. На экспозиции также будут сухое обезжиренное и цельное молоко, сухая молочная сыворотка, молочные коктейли, питьевые сливки, твердые сыры, кефир, масло в ассортименте, глазированные сырки и натуральный греческий йогурт, получивший высшие три звезды на конкурсе вкуса Superior Taste Awаrd в Бельгии.

Широкий ассортимент продуктов предложат Сморгонские молочные продукты. Мясные деликатесы из свинины, говядины и мяса птицы привезет Волковысский мясокомбинат.

Экспозицию белорусских производителей организует выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольства Беларуси в Грузии.

Agro Food Drink Tech Expo входит в тройку крупнейших выставочных мероприятий в Закавказском регионе в сфере сельского хозяйства и продовольствия. В выставке ежегодно принимают участие более 100 компаний из Армении, Венгрии, Германии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Турции, Узбекистана. В 2017 году мероприятие посетили более 3500 специалистов отрасли из 32 стран и около 1600 фермеров из всех регионов Грузии.-0-