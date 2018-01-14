Экспозиция белорусских производителей будет организована на крупнейшей выставке Судана

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективная экспозиция белорусских производителей будет организована на выставке International Fair of Khartoum, которая пройдет 22-29 января в Судане, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо".
International Fair of Khartoum – крупнейшее выставочное мероприятие Судана, которое проводится ежегодно с 1978 года. В 2017 году в выставке приняли участие более 600 экспонентов со всего мира. Экспозицию посетили более 145 тыс. человек.
Выставка организуется по нескольким тематическим разделам, среди которых промышленное оборудование, сельскохозяйственная и карьерная техника, строительство и деревообработка, транспорт, продукты питания и напитки, медицина и фармацевтическая промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность, наука, информационные технологии и связь, легкая промышленность и товары народного потребления.-0-
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