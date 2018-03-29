Электробус "Белкоммунмаша" обкатывают в Тамбове

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электробус Е433 Vitovt Max Electro "Белкоммунмаша" проходит опытную эксплуатацию в российском Тамбове, сообщили БЕЛТА в ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш".

Ранее электробус проходил испытания на протяжении четырех месяцев 2017 года на маршрутах Москвы и три месяца - в Санкт-Петербурге. А с 17 марта этого года началась трехмесячная обкатка белорусского "Витовта" в Тамбове. После проведения пусконаладочных работ и обучения персонала МУП "Тамбовгортранс" электробус запущен на маршрут с пассажирами.

В течение периода обкатки горожане могут высказать свои впечатления об удобстве пользования электробусом, а специалисты транспортного предприятия дадут профессиональную оценку эксплуатационным характеристикам Е433. В завершение срока эксплуатации им предстоит решить, насколько подходит такой инновационный вид транспорта для Тамбова.

Между тем в Минске работает уже два регулярных электробусных маршрута с подвижным составом в 20 единиц электробусов модели Е433 Vitovt Max Electro. Среди преимуществ машины большая вместимость, экологичность, бесшумность. В салоне предусмотрены места для инвалидной коляски с системами фиксации и оповещения водителя. При подъезде к остановке срабатывает система понижения уровня пола со стороны входа. Во время поездки можно зарядить мобильный телефон: салон оборудован розетками и разъемами USB. Электробус Е433 Vitovt Max Electro с увеличенным автономным ходом до 15 км может ехать, используя токоприемники и без них, что расширяет территорию их использования и варианты маршрутов.-0-