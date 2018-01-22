22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроэнергию по льготным тарифам в 2017 году оплачивали 82,2% белорусов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

В прошлом году 82,2% абонентов (семей) из числа оплативших (на которых распространяется порядок дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления электроэнергии) не превысили льготных объемов электропотребления. Таким образом, всю потребленную электроэнергию они оплачивали по субсидируемым государством тарифам.

Потребителям республики в 2017 году отпущено электрической и тепловой энергии на сумму Br8 млрд 360,3 млн, уровень оплаты составил 99,2%.

Задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 января 2018 года (с учетом предыдущих долгов) составила Br933,5 млн.

Организации коммунальной формы собственности за 2017 год стопроцентный уровень оплаты за отпущенную энергию не обеспечили по всем областям республики и по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 98,6%, по Витебской - 91,1%, по Гомельской - 92,2%, по Гродненской - 97,4%, по Минской - 87,1%, по Могилевской - 95,1% и по Минску - 99,6%.-0-