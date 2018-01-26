26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная система учета древесины сведет к минимуму число нарушений при ее транспортировке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси.

"В настоящее время Минлесхозом проводится работа по усовершенствованию системы учета древесины. С внедрением электронной системы, которую планируется запустить не позднее 2021 года, учет древесины при заготовке и перемещении до мест переработки будет происходить максимально эффективно и позволит свести к минимуму число нарушений при транспортировке древесины в лесном фонде", - рассказали в пресс-службе.

В системе Минлесхоза осуществляется транспортировка около 12 млн куб.м древесины в год, в том числе сортиментовозами - около 10 млн куб.м. Значительное количество нарушений при транспортировке приходится на сторонние организации и индивидуальных предпринимателей (70%). Государственная лесная охрана не оставляет это направление без внимания. Осуществляется освидетельствование мест рубок, которое направлено на контроль за соблюдением лесопользователями требований разрешительных документов на лесопользование, лесоводственно-экологических требований к технологиям рубок леса, полноты и правильности разработки лесосек, своевременной вывозке древесины.

"Если рассматривать лесхозы Министерства лесного хозяйства, то здесь следует отметить преобладание нарушений по оформлению сопроводительных документов, а не транспортировке без документов. При этом уголовных дел, указывающих на хищение либо способствующих хищению, в отношении работников отрасли не возбуждалось", - подчеркнули в пресс-службе.

Минлесхоз в целях предотвращения хищения древесины принял как организационные меры, связанные с разработкой системы учета, формированием нормативной базы, так и практические - почти весь лесовозный транспорт отрасли оборудован навигационными системами, с помощью которых в режиме реального времени осуществляется контроль за перемещением техники.

"Совместная работа государственной лесной охраны, контролирующих органов, а также добросовестное отношение к выполняемым работам лесопользователями позволят обеспечить надлежащий порядок в лесном фонде, рациональное использование лесных ресурсов, сохранить средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, рекреационные и другие функции наших лесов", - резюмировали в пресс-службе.

В январе-ноябре 2017 года к административной ответственности по статье 15.21 (нарушение порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы) и 15.22 (незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и кустарников или иной растительности) были привлечены 583 человека.-0-