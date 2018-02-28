Электронную систему учета древесины планируется внедрить в Беларуси с1 января 2020 года

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронную систему учета древесины планируется внедрить в Беларуси с 1 января 2020 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик во время выставки-ярмарки "Охота и рыболовство. Весна-2018".

"Для ужесточения контроля за реализацией лесопродукции на внутреннем и внешнем рынках в первую очередь надо ускорить внедрение системы электронного учета древесины. Она позволит сделать прозрачной всю цепочку от заготовки до поставок древесины. Эта система уже разработана, и ее макет отрабатывается в трех лесхозах. Мы планировали внедрить ее с 1 января 2021 года, но сейчас принято решение ускорить этот процесс на год и ввести систему электронного учета с 1 января 2020 года", - сказал Александр Кулик.

Выставка-ярмарка "Охота и рыболовство. Весна-2018" проходит с 28 февраля по 3 марта в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в Минском районе. Одним из организаторов традиционно выступает Министерство лесного хозяйства. Свои предложения по проведению охотничьих и экологических туров подготовили УП "Белгосохота" и республиканский ландшафтный заказник "Налибокский".

На выставке-ярмарке запланированы тематические семинары. Специалисты во время проведения форума обсудят организацию и проведение охоты на волка, лося и оленя благородного с помощью подманивания. Будут организованы открытый конкурс вабильщиков оленя благородного, соревнования по стрельбе из лука по объемным фигурам охотничьих животных. Гости мероприятия смогут оценить охотничью кухню (блюда из бобра, шурпа, уха, олень на вертеле и др.), посетить выставку экзотических охотничьих трофеев, приобрести путевку на весенний сезон охоты на водоплавающую дичь и вальдшнепа. Будут организованы конкурсы, презентации, продажи аксессуаров, одежды и амуниции для охотников.-0-