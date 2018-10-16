Электронный учет древесины и безотходная деревообработка - как будет развиваться лесная отрасль

Виталий Дрожжа возглавил Министерство лесного хозяйства полгода назад. За это время были определены основные направления развития отрасли. О реализации проекта на средства займа Всемирного банка, борьбе с лесными пожарами и усыханием сосновых насаждений, модернизации производств в лесхозах Виталий Дрожжа рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА.

- Виталий Александрович, весной Всемирный банк и Министерство лесного хозяйства подписали соглашение о выделении дополнительного займа в 12 млн евро на развитие лесного сектора Беларуси. На какие цели будут направлены эти средства?

- Мы предварительно согласовали с Всемирным банком возможные варианты использования. Подготовлена проектная документация на строительство трех лесосеменных комплексов в Могилевской, Гомельской и Гродненской областях. Планируем, что работы начнутся со следующего года. Но, возможно, мы внесем коррективы по объемам создания посадочного материала с закрытой корневой системой в этих центрах.

Делегация представителей министерства недавно побывала в Польше для обмена опытом. Польские специалисты более осторожны в оценке целесообразности выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой в тех объемах, которые мы запланировали. Мы, основываясь на финском пути развития, поставили для себя планку, что до 2020 года создание лесных культур таким способом составит до 30% в общем объеме посадки леса в Беларуси. Между тем в Польше этот процент не более 7%, притом что они более 25 лет этим глубоко занимаются. Мы соберем экспертов, специалистов и будем обсуждать, нужно ли нам достигать показателя в 30%. Сегодня мы уже создаем с помощью посадочного материала с закрытой корневой системой 10% наших культур. В следующем году показатель будет в районе 15%, и к 2020 году, думаю, мы все же остановимся на 15-17%.

В настоящее время данным методом в основном выращивается посадочный материал хвойных пород (ель, сосна) и немного дуб. Но мы видим проблему усыхания сосны и ели, и с учетом этого следует увеличивать долю лиственных пород деревьев, создавать смешанные леса. Потому нужно активизировать выращивание в наших питомниках именно лиственных пород.

- В Минской области создается лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Когда планируется его открыть?

- Строительные работы завершаются. Введение в эксплуатацию планируется в первых числах ноября. К слову, в одной из теплиц уже произведен сев. Но активная работа по выращиванию посадочного материала начнется с марта, если погода будет благоприятной.

В конце октября откроется лесосеменной комплекс в Витебской области, в Глубокском опытном лесхозе. Проектная мощность - 2,4 млн штук сеянцев в год.

Уже работает лесосеменной комплекс на базе Ивацевичского лесхоза Брестской области. Все эти центры созданы на средства займа Всемирного банка.

- В прошлом году установлен один из исторических минимумов по площади лесных пожаров, а в этом году погодные условия были более сложными. Сколько пожаров произошло в лесах с начала года? Какие меры принимались для предупреждения и ликвидации пожаров?

- Действительно, в 2017 году произошел 121 лесной пожар, на площади чуть более 70 га. А уже с начала этого года в лесном фонде Минлесхоза зафиксировано более 420 пожаров на площади свыше 910 га.

В этом году апрель и май выдались засушливыми. Солнечная погода сопровождалась порывистым ветром, который способствовал распространению огня и мешал нам в ряде случаев сразу обнаруживать пожары, так как прижимал дым к пологу леса. Поначалу лето было относительно холодным, но сухим, затем наступил зной. Лесной охране приходилось работать очень напряженно, чтобы защитить леса от пожаров. И это притом что нужно выполнять весь комплекс других работ, чтобы отрасль зарабатывала деньги. Есть еще проблема усыхания сосновых насаждений, на которую мы должны оперативно реагировать. Так что это лето и для меня как нового министра было довольно серьезным испытанием, которое, хочу отметить, благодаря четкой и слаженной работе специалистов на местах нам удалось пройти успешно.

Должен подчеркнуть, что введение запрета на посещение лесов - это не наше желание, а вынужденная мера. Человек может быть уверен, что никакого вреда природе не нанесет, но в такую жару и сушь любая искра может стать причиной серьезного лесного пожара. И в этом году мы сами инициировали снятие запрета, как только ситуация менялась. Но есть неудобство в том, что введение и снятие запрета предоставлено органам местной власти. Мы пишем ходатайство, потом идет длительная процедура на местах, и только после этого решение вступает в силу. Мы работаем над тем, чтобы в будущем это происходило более оперативно.

- В Беларуси планируется ввести электронную систему учета древесины. Как продвигается работа?

- Стоит задача ввести единую автоматизированную систему учета заготовленной древесины с 1 января 2020 года. Уже проделана большая работа, и еще есть время адаптировать систему, сделать ее удобной для использования и эффективной. В лесхозах внедрены три пилотных проекта. Закуплено необходимое оборудование, создан банк данных - единый сервер, где будет накапливаться вся информация.

Но мы понимаем, что любая система с течением времени должна претерпевать изменения, совершенствоваться. Так будет и у нас. С 2020 года система заработает, а в процессе эксплуатации мы будем ее шлифовать, вносить определенные коррективы по мере необходимости.

- Какова площадь пострадавших от короеда насаждений и санитарных рубок? Какие принимаются меры, что предлагает белорусская наука?

- Жук-короед был в наших лесах всегда, это не что-то новое, не чужеродный вредитель. Но из-за климатических аномалий сложились благоприятные условия для его размножения, и численность резко возросла. Раньше деревья сами справлялись, так как у них есть природная защита - смола. Но в последние годы жара, засуха, ураганы привели к ослаблению деревьев, снижению их устойчивости. Такое дерево выделяет меньше смолы, не может справиться с атакой жуков и погибает. А жук размножается, его численность растет в геометрической прогрессии, атаки становятся интенсивнее. И, как следствие, идет усыхание насаждений.

На 1 октября общая площадь усыхающих хвойных насаждений, потребовавших проведения сплошных санитарных рубок, составила более 36 тыс. га, в том числе по сосне - 29,8 тыс. га, по ели - 6,2 тыс. га. Больше всего от усыхания деревьев страдают Гомельская и Брестская области. Также проблема есть в Минской, некоторых районах Могилевской области.

Короед-типограф заселяет дерево снизу, можно заметить входные отверстия, легкие опилки. Тогда свежезаселенное дерево мы вырубаем, вывозим из насаждения и обрабатываем. Сложность борьбы с вершинным короедом в том, что практически отсутствует диагностика. Он поражает крону, а внизу это здоровое дерево, без каких-либо признаков заселения жуком. Все становится очевидным, только когда дерево уже высохло.

Кроме того, если короед-типограф поражает деревья одно за другим на определенной площади и можно выделить буферную зону, то у вершинного короеда не прослеживается такой тенденции. Рядом могут быть и сухие, и здоровые деревья, насаждение поражено пятнами.

Единственный метод борьбы сегодня - вырубка насаждений и сжигание порубочных остатков. И тут есть опасность возникновения лесных пожаров. Год выдался очень сложным в этом отношении. Мы вырубали поврежденные насаждения, но сжигать порубочные остатки не могли из-за жары и засухи, потому что огонь в такую погоду невозможно контролировать.

И никакая химия в борьбе с короедом не помогает. Мы отработали все варианты вместе с учеными, пробовали различные химические растворы - эффекта не дал ни один. Наша наука занимается созданием нового вида сосны, который будет более устойчивым уже на генном уровне, будет выделять больше смолы для борьбы с жуком. Но ситуацию нельзя изменить мгновенно: чтобы выросли новые деревья, требуются десятки лет.

- На какой площади в этом году уже посажены новые леса?

- Лесовосстановление и лесоразведение проведены на общей площади 34,94 тыс. га (102,2% к годовому плану), в том числе за счет посева и посадки заложено 33,28 тыс. га новых лесов (110,8%). Заготовлено 5,87 т семян лесных растений.

- Какой процент древесины заготавливается механизированным способом? В достаточной ли мере лесхозы обеспечены техникой?

- Доля механизированной заготовки древесины сегодня - около 50%. В последние годы мы активно этим занимались, закупалась техника, и она сейчас загружена на полную мощность.

В этом году были приняты документы, которые позволяют проводить заготовку в пострадавших насаждениях не только работникам лесного хозяйства. Как следствие, мы можем закупать услугу по заготовке у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Нам важно, чтобы это было сделано качественно и в установленные сроки. Но мы не можем влиять на частный бизнес, это их право выбирать, как оказывать нам услугу по заготовке - механизированным или ручным способом.

Мы понимаем, что нужно развивать рынок услуг в лесной отрасли, и начали более активно такие услуги закупать. Пострадавшие насаждения сконцентрированы на одной территории, и мы, конечно, отправляем наших людей в командировки, но они не могут находиться в них постоянно. Потому нам выгоднее и проще приобрести услугу у местных юрлиц и предпринимателей.

- Как организации Минлесхоза решают вопрос реализации древесины с учетом запрета на экспорт кругляка? Как планируется развивать деревообработку в собственных цехах?

- Да, в этом году мы работаем без экспорта круглого леса. Нужно учитывать, что половину наших объемов древесины заготавливаем в нестандартных условиях. Мы были вынуждены приостановить плановые рубки, отправить людей на уборку поврежденной короедом древесины, и у нас получился переизбыток сырья в отдельно взятом временном промежутке. Чтобы максимально вовлечь в переработку наш ресурс, проведен ряд совещаний в правительстве. Было принято распоряжение Президента, которое упрощает порядок покупки такой древесины, чтобы физлицо или юрлицо могли обратиться в лесхоз и без торгов, по прямым договорам ее купить. При этом цена определяется не ниже среднекотировочной по прошлым торгам на бирже.

Стране поставлена задача производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это плановая работа, задача решалась не один год. Из 98 лесхозов в 74 есть своя деревообработка. Мы наращиваем ее объемы. Но основная задача, которую я ставлю, - сделать нашу деревообработку абсолютно безотходной, создать полный цикл обработки. Мы активно этим занимаемся. Есть первичное пиление, ставим сушильные камеры, приобретаем технику для дробления щепы. В ряде лесхозов будем реализовывать проекты по выпуску топливных гранул - так называемых пеллет. Реализуем 52 проекта по модернизации нашей деревообработки. Но это сложная и кропотливая работа, которая займет не один месяц.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-