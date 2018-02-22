22 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Энергоемкость ВВП Беларуси в 2018 году планируется снизить на 0,8%. Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Виктор Акушко сегодня на расширенном заседании коллегии департамента, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние 20 лет валовое потребление топливно-энергетических ресурсов не изменилось при росте валового внутреннего продукта за этот период в 2,5 раза. В 2018 году планируется снижение энергоемкости ВВП на 0,8% к уровню 2017 года. Поставлена задача сэкономить 1 млн т условного топлива, достичь доли местных видов топлива в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов не менее 14,7% и доли возобновляемых источников энергии не менее 6%", - сказал Виктор Акушко.

Для выполнения установленных правительством заданий на всех уровнях хозяйствования утверждены планы деятельности в сфере энергосбережения. Каждое министерство, область, район и крупные города утверждают планы с конкретными мероприятиями организаций по повышению энергоэффективности, увеличению использования местных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и возобновляемых источников энергии. Также организации устанавливают удельные нормы расхода ТЭР на производство продукции, включая электрическую и тепловую энергию и их транспортировку.

В 2018 году наибольший объем экономии ТЭР планируется обеспечить за счет внедрения в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов.

Энергоемкость ВВП Беларуси в 2017 году увеличилась на 0,5% при задании минус 0,5%. Негативное влияние на формирование данного показателя оказало увеличение потребления светлых нефтепродуктов населением и топлива-сырья для производства экспортной нетопливной продукции. Влияние других факторов скомпенсировано за счет работы по энергосбережению.-0-