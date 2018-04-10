Эпизоотическая ситуация в Беларуси благополучная - Минсельхозпрод

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпизоотическая ситуация в Беларуси благополучная, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Ситуация с особо опасными заболеваниями животных в стране благополучная, в том числе по АЧС. Случаев заболевания свиней АЧС на фермах нет", - заверили в министерстве.

В Минсельхозпроде напомнили, что Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) неоднократно отмечало положительный опыт Беларуси в поддержании благополучной эпизоотической ситуации. На свиноводческих предприятиях Беларуси действует жесткий санитарно-эпидемиологический режим с целью недопущения попадания на их территорию вируса. Беларусь тщательно отслеживает информацию о ситуации в мире с АЧС и другими заболеваниями животных и в случае необходимости принимает ограничительные меры, чтобы не допустить ввоз болезни в страну. В настоящее время импортная свинина на белорусские перерабатывающие предприятия поступает только из благополучных в эпизоотическом плане регионов.

Россельхознадзор ранее сообщил на своем сайте, что с 10 апреля вводит временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Беларуси из-за якобы выявленного в белорусской мясной продукции вируса АЧС.-0-