ЕС выделит 3 млн евро на реализацию проекта по поддержке экономической политики для Беларуси

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз выделит 3 млн евро на реализацию проекта по поддержке экономической политики для Беларуси, сообщила сегодня глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин во время презентации этого проекта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Европейский союз рассматривает развитие экономики Беларуси как область взаимного интереса и оказывает поддержку стране в обеспечении экономического прогресса. Данный проект поможет белорусским гражданам воспользоваться преимуществами устойчивого экономического роста и низкого уровня инфляции, приведет к расширению рыночных возможностей, созданию надежных рабочих мест и более эффективных механизмов социальной защиты", - подчеркнула Андреа Викторин.

На реализацию проекта, в котором примет участие Всемирный банк, ЕС выделит 3 млн евро в течение 2018-2020 годов. При этом глава представительства ЕС сообщила, что проект на 3 млн евро - только часть программы технического сотрудничества, которая будет содействовать экономическим преобразованиям в Беларуси. Общий объем финансирования программы составит $6 млн.

Всемирный банк в рамках проекта по поддержке экономической политики для Беларуси окажет консультационную помощь белорусскому правительству. Проект будет включать пять компонентов: укрепление системы управления государственными финансами, обеспечение стабильности банковского сектора, повышение эффективности работы предприятий, защита уязвимых домашних хозяйств и развитие рыночных институтов.

Как пояснила директор отдела Беларуси, Молдовы и Украины Всемирного банка Сату Кахконен, Беларусь получит поддержку Всемирного банка в вопросах изменения мер политики, необходимых для повышения доходов белорусских граждан. "Мы готовы предоставить имеющиеся у нас знания и опыт по тем аспектам политики, которые имеют важнейшее значение для стимулирования экономического роста", - подчеркнула директор.

По ее словам, компонент по укреплению системы управления госфинансами будет включать анализ вопросов расходования государственных средств. "Мы планируем провести анализ, который будет представлен в виде отчета о государственных расходах. Второй компонент подразумевает наблюдение за банковской деятельностью, разрешение вопросов проблемных банков, осуществление надзора за банковской деятельностью. Третий компонент направлен на сектор предприятий - мы рассматриваем всю номенклатуру имеющихся предприятий, но в первую очередь будем обращать внимание на госпредприятия. Четвертый компонент будет включать разработку механизмов социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения. И, наконец, последний компонент будет направлен на содействие работе разных рынков, здесь мы подразумеваем содействие развитию конкуренции и создание институтов, которые будут работать на пользу рынка труда", - пояснила Сату Кахконен.

При этом представитель Всемирного банка уточнила, что приоритеты программы были определены белорусским правительством. "Но это динамический процесс, с течением времени в данный проект могут вноситься изменения. Это улица с двусторонним движением, и очень важно об этом помнить. Правительство будет инициировать предложения, мы будем обсуждать их с ЕС и потом находить совместные решения", - сказала она.

Комментируя компонент по повышению эффективности работы госпредприятий, Сату Кахконен подчеркнула, что проект не нацелен на приватизацию госпредприятий. "Мы будем содействовать процессам совершенствования корпоративного управления, фокусироваться на повышении эффективности действий этих компаний. Возможно, это потребует некоторой их реструктуризации и определения тех направлений, которые позволят этим предприятиям процветать", - заявила она и сообщила, что конкретного списка предприятий, с которыми будет вестись работа, пока нет. Определять их будет правительство Беларуси.-0-