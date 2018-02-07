7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстония в 2017 году инвестировала в экономику Беларуси $33 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор УП "Минское отделение БелТПП" Александр Федорчук перед открытием Белорусско-эстонского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Федорчук отметил высокий уровень инвестирования Эстонии в экономику Беларуси. "В прошлом году было освоено $33 млн эстонского капитала. Среди проектов создание предприятия по переработке рыбы в Березинском районе, Витебская лесопилка, которая освоила около $10 млн и планирует к освоению в 2018 году еще $12-13 млн. Четыре предприятия в СЭЗ "Минск" имеют эстонский капитал, существует товаропроводящая сеть наших предприятий. Важно, что контакты происходят на постоянной основе", - сказал он и подчеркнул интенсивный характер взаимоотношений с торгово-промышленной палатой Эстонии.

В Белорусско-эстонском бизнес-форуме участвуют 50 белорусских и 13 эстонских предприятий. В ходе контактно-кооперационной биржи в БелТПП белорусские участники получат возможность провести двусторонние переговоры с представителями эстонских компаний, заинтересованных в установлении и развитии сотрудничества в сферах производства горно-шахтного оборудования, карьерной техники, металлургической продукции, промышленного оборудования, продуктов, лекарственных препаратов, логистических услуг и других.-0-