ЕЦБ в 2019 году выпустит новые банкноты в 100 и 200 евро

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) выпустит в обращение 28 мая 2019 года новые банкноты номиналом в 100 и 200 евро. Об этом сообщается в аккаунте в Twitter ЕЦБ.

Coming up in 15 minutes: Executive Board member Yves Mersch unveils the #new100 and #new200 euro banknotes. The #NewBanknotes have upgraded security features that make them even more secure against counterfeiting. pic.twitter.com/JowlbCCQ3W