Евдоченко: в белорусском экспорте улучшаются количественные и качественные показатели

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В товарной структуре белорусского экспорта в 2017 году произошли серьезные изменения: улучшились не только количественные, но и качественные показатели. Об этом первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко заявил в интервью журналу "Директор", сообщает БЕЛТА.

"Бытует мнение, что весь прирост экспорта Республики Беларусь в 2017 году вызван исключительно увеличением цен на нефтепродукты. Это не так. В прошлом году в товарной структуре экспорта произошли серьезные изменения: мы улучшили не только количественные, но и качественные показатели", - обратил внимание Андрей Евдоченко.

По его словам, рост экспорта обеспечен по всем товарным группам - инвестиционной, промежуточной и потребительской. По топливно-энергетическим товарам экспорт действительно вырос на $2 млрд (+42,8%). Но он вырос также по продукции машиностроения - на $1,6 млрд (+21,7%), продовольственным и сельскохозяйственным товарам - на $678 млн (+16,3%), продукции химической промышленности - на $652 млн (+13,8%), продукции металлургической промышленности – на $442 млн (+27,4%), продукции деревообработки - на $306 млн (+30,2%), текстилю, одежде и обуви - на $103 млн (+11,1%).

"Таким образом, почти 60% прироста экспорта в 2017 году приходится на несырьевые товары, то есть не относящиеся к нефти, нефтепродуктам, удобрениям, минеральным продуктам", - констатировал первый замминистра.

Он добавил, что, несмотря на достигнутые положительные сдвиги, проблема увеличения доли инновационной высокотехнологичной продукции в белорусском экспорте, особенно в экспорте на рынки развитых западных стран, безусловно, существует. "Однако, как вы понимаете, это не внешняя проблема. Это - вопросы структурной перестройки нашей внутренней экономики, создания наукоемких высокотехнологичных производств нового поколения, формирования соответствующего инвестиционного климата в Республике Беларусь для привлечения ПИИ и так далее", - отметил дипломат.-0-