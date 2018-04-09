Евдоченко: зависимость от одного рынка не отвечает требованиям экономической безопасности Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зависимость от одного рынка сбыта не отвечает требованиям современной экономической безопасности Беларуси. Об этом первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко заявил в интервью журналу "Директор", сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что у белорусской стороны нет цели уйти с российского рынка, нарастить поставки в какой- либо удаленный регион планеты за счет сокращения экспорта в Россию. И такая задача вообще не стоит.

"Мы специально создавали Таможенный союз и ЕАЭС, тесно взаимодействуем с нашими российскими партнерами в рамках СНГ и Союзного государства, сформировали самую обширную товаропроводящую сеть на восточном направлении, чтобы нарастить наш экспорт товаров и услуг в Российскую Федерацию. И если поставщики всех стран мира конкурируют за этот рынок, то зачем белорусам оттуда уходить, - сказал Андрей Евдоченко. - Вместе с тем мы понимаем, что монозависимость от одного рынка сбыта не отвечает требованиям современной экономической безопасности страны".

Программой социально-экономического развития к 2020 году предусмотрено обеспечить планомерную диверсификацию внешней торговли с равным (треть-треть-треть) распределением экспорта на рынках ЕАЭС - ЕС - "остальные страны". "Но только не за счет того, чтобы "отщипнуть" от России, а за счет более быстрых темпов наращивания экспорта в ЕС и "остальные страны". Возможности для этого есть", - считает первый замминистра.

В плане географической диверсификации он выделил успехи Беларуси на рынках стран "дальней дуги" (Азия, Африка, Америка и Океания). В 2017 году экспорт белорусских товаров в такие государства составил $3,19 млрд и вырос на 10,6%.

В 2017 году Беларусь экспортировала товары в 18 новых стран, в их числе Бруней-Даруссалам, Непал, Джибуи, Мадагаскар, Гвинея-Бисау, Свазиленд. Суммарный объем экспорта в эти страны составил $3,1 млн (в основном за счет калийных удобрений, сгущенного молока, бумажной продукции).

Некоторые традиционные для белорусского экспорта товары вышли на новые рынки: калийные удобрения (Пуэрто-Рико (США), Бруней-Даруссалам, Мадагаскар, Зимбабве, Свазиленд); тракторы и седельные тягачи (Замбия, Мадагаскар); сгущенные и сухие молоко и сливки (Оман, Непал); лесоматериалы продольно-распиленные (Гамбия).-0-