Евразийская экономическая комиссия намерена установить контакты с США

21 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена установить контакты с США. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам прошедшей сегодня в Москве встречи председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в России Джоном Хантсманом.
"Джон Хантсман и Тигран Саркисян высказали поддержку идее налаживания контактов между соответствующими институтами США и Евразийской экономической комиссией по вопросам, представляющим обоюдный интерес", - отметили в пресс-службе.
Тигран Саркисян рассказал о работе ЕЭК, институтах и целях интеграции, а также об актуальных задачах, которые стоят перед Евразийским экономическим союзом. Особый акцент был сделан на вопросах торговых отношений ЕАЭС с третьими странами.-0-
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