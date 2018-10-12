Евразийский банк развития предоставил Беларуси шестой транш кредита ЕФСР

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Республике Беларусь шестой транш финансового кредита из средств фонда в объеме $200 млн. Соответствующая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

С учетом предыдущих траншей стране предоставлено $1,8 млрд из общей суммы кредита в размере $2 млрд, предусмотренной на поддержку Программы реформ Беларуси.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) был учрежден 9 июня 2009 года. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и в поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства - участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями управляющего средствами фонда и подписали с банком соглашение об управлении средствами ЕФСР.-0-