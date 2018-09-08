8 сентября, Минск /Марта Астрейко - БЕЛТА/. XI Евразийский экономический форум пройдет в итальянской Вероне 25-26 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в некоммерческой ассоциации "Познаем Евразию", которая совместно с фондом "Росконгресс" выступает в качестве организатора данного международного мероприятия.
В нынешнем году деловая программа предусматривает обсуждение таких тем, как кибербезопасность, противодействие климатическим изменениям, борьба с терроризмом и нелегальной миграцией, развитие торговли и экономического сотрудничества в Большой Евразии, продвижение инновационных направлений промышленности, отметили организаторы.
В центре внимания будут находиться также перспективы развития новых технологий в банковской сфере (блокчейн, финтех, криптовалюты).
В форуме, проходящем под патронатом мэрии Вероны, традиционно принимают участие министры Евразийской экономической комиссии, представители Европейской комиссии, ученые, политические и общественные деятели, дипломаты, руководители крупных корпораций и представители СМИ из разных регионов мира.
Многие эксперты называют Евразийский экономический форум эффективной платформой для диалога и установления новых деловых контактов.-0-
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