17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский ювелирный бренд планируется создать в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)

"Совет ЕЭК поручил Коллегии комиссии разработать интеграционный проект по созданию евразийского ювелирного бренда, - отметили в пресс-службе. - Коллегия ЕЭК подготовит дорожную карту по разработке проекта "Создание евразийского ювелирного бренда, ориентированного на экспорт".

Задача этого проекта - определить специализацию стран для кооперации в отрасли. "Предполагается сформировать и зарегистрировать товарный знак "евразийский бренд" для продвижения совместной продукции в третьи страны. Организация торговой инфраструктуры и применение цифровых технологий снизят издержки производителей из стран ЕАЭС и устранят барьеры при выходе на экспортные рынки", - добавили в ЕЭК.-0-