Евразийский межправсовет одобрил новые кандидатуры представителей Беларуси в Коллегии ЕЭК

6 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет одобрил новые кандидатуры представителей Беларуси в Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Соответствующее распоряжение опубликовано на правовом портале Евразийского экономического союза, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, на утверждение Высшего Евразийского совета будут представлены Виктор Назаренко - на должность члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК и Александр Субботин - на должность члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.
В состав Коллегии ЕЭК входят ее председатель и девять министров. Таким образом, у каждой страны ЕАЭС по два представителя в Коллегии ЕЭК. В настоящее время Беларусь в этой структуре представляют член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков и член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.-0-
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