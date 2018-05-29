Евразийскому экономическому союзу исполнилось 4 года

29 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Позитивные эффекты интеграции в Евразийском экономическом союзе обусловлены емкостью общего рынка. Об этом говорится в обращении председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян по случаю 4-летия ЕАЭС, опубликованном на сайте ЕЭК, сообщает БЕЛТА.

"Четыре года назад, 29 мая 2014 года, был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. За прошедшие годы союз проделал большой путь. Сегодня можно констатировать, что он уже состоялся как международное интеграционное объединение, проведена масштабная работа по всем направлениям", - отметил Тигран Саркисян.

По его словам, объем взаимной торговли стран ЕАЭС за 2017 год по сравнению с 2016-м вырос на 26,1%, суммарный объем ВВП стран ЕАЭС в постоянных ценах увеличился на 1,8%. В 2017 году в целом по Евразийскому экономическому союзу наблюдалась положительная динамика промышленного производства, производства продукции сельского хозяйства, грузооборота, пассажирооборота, розничной торговли, объемов внешней торговли.

"Для всех государств-членов позитивные эффекты интеграции в ЕАЭС обусловлены эффектом масштаба, емкостью общего рынка, - говорится в обращении. - Благодаря наднациональному праву образуется более совершенная юрисдикция и регулирование в разных отраслях. Запущены общие рынки лекарственных средств и медицинских изделий. С 1 января текущего года вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, в котором заложен переход на электронный документооборот. Развивается международное сотрудничество, действует зона свободной торговли с Вьетнамом, подписаны соглашения с Ираном и Китаем, формируется сеть партнерств союза как на азиатском, так и на европейском направлении. Зарождаются совместные проекты в сфере космоса, станкостроения, сельского хозяйства, новых технологий. Набирает обороты реализация цифровой повестки ЕАЭС. Евразийская интеграция стала актуальной и важной темой для экономических дискуссий и исследований, интересна широкой общественности и СМИ".-0-