14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 14 июня подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0136 до Br1,9967 (13 июня - Br2,0103 за $1).
Евро подешевел на Br0,0041 и стоит Br2,3576 (13 июня - Br2,3617 за 1 евро).
Курс российского рубля стал выше на Br0,0198 до Br3,208 за 100 российских рублей (13 июня - Br3,1882 за 100 российских рублей).-0-
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