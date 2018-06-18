18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 18 июня подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0095 до Br2,0102 (15 июня - Br2,0007 за $1).
Евро подорожал на Br0,0119 и стоит Br2,3287 (15 июня - Br2,3168 за 1 евро).
Курс российского рубля стал ниже на Br0,0211 до Br3,17 за 100 российских рублей (15 июня - Br3,1911 за 100 российских рублей).-0-
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