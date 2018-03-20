20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 20 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0005 до Br1,9641 (19 марта - Br1,9636 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0155 и составляет Br2,4241 (19 марта - Br2,4086 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0087 до Br3,4029 за 100 российских рублей (19 марта - Br3,4116 за 100 российских рублей).-0-
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