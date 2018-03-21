21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 21 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0018 до Br1,9623 (20 марта - Br1,9641 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0155 и составляет Br2,4086 (20 марта - Br2,4241 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0092 до Br3,4121 за 100 российских рублей (20 марта - Br3,4029 за 100 российских рублей).-0-

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