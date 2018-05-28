28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 28 мая подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,006 до Br2,0077 (25 мая - Br2,0017 за $1).

Евро подорожал на Br0,0068 и стоит Br2,3466 (25 мая - Br2,3398 за 1 евро).

Курс российского рубля стал ниже на Br0,0254 до Br3,2213 за 100 российских рублей (25 мая - Br3,2467 за 100 российских рублей).-0-

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