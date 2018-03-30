30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 30 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0067 до Br1,9501 (29 марта - Br1,9568 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0055 и составляет Br2,4032 (29 марта - Br2,4087 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,013 до Br3,4023 за 100 российских рублей (29 марта - Br3,3893 за 100 российских рублей).-0-

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