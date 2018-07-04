4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 4 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0048 и стоит Br1,9946 (29 июня - Br1,9898 за $1).
Евро подорожал на Br0,0093 до Br2,3235 (29 июня - Br2,3142 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0181 до Br3,1524 за 100 российских рублей (29 июня - Br3,1705 за 100 российских рублей).-0-
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