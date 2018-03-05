5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 5 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0103 до Br1,9714 (3 марта - Br1,9611 за $1).
Курс евро повысился на Br0,0087 и составляет Br2,4241 (3 марта - Br2,4154 за 1 евро).
Российский рубль стал дешевле на Br0,0026 до Br3,4524 за 100 российских рублей (3 марта - Br3,455 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.419 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9714 BYN
|1.968 BYN
|1.972 BYN
|RUB
|3.4524 BYN
|3.445 BYN
|3.458 BYN