5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 5 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0103 до Br1,9714 (3 марта - Br1,9611 за $1).

Курс евро повысился на Br0,0087 и составляет Br2,4241 (3 марта - Br2,4154 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0026 до Br3,4524 за 100 российских рублей (3 марта - Br3,455 за 100 российских рублей).-0-

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