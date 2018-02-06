6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 6 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0086 до Br1,9894 (5 февраля - Br1,9808 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0001 и составляет Br2,4666 (5 февраля - Br2,4665 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0202 до Br3,4803 за 100 российских рублей (5 февраля - Br3,5005 за 100 российских рублей).-0-

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