6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 6 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0065 до Br1,9649 (5 марта - Br1,9714 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0005 и составляет Br2,4236 (5 марта - Br2,4241 за 1 евро).

Российский рубль стал дороже на Br0,0219 до Br3,4743 за 100 российских рублей (5 марта - Br3,4524 за 100 российских рублей).-0-

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