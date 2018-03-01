1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 1 марта подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0031 до Br1,9587 (28 февраля - Br1,9556 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0001 и составляет Br2,3896 (28 февраля - Br2,3897 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0021 до Br3,4672 за 100 российских рублей (28 февраля - Br3,4693 за 100 российских рублей).-0-

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