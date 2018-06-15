15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 15 июня подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,004 до Br2,0007 (14 июня - Br1,9967 за $1).

Евро подешевел на Br0,0408 и стоит Br2,3168 (14 июня - Br2,3576 за 1 евро).

Курс российского рубля стал ниже на Br0,0169 до Br3,1911 за 100 российских рублей (14 июня - Br3,208 за 100 российских рублей).-0-