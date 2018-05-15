15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 15 мая подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0001 до Br2,0004 (14 мая - Br2,0003 за $1).
Евро подешевел на Br0,0107 и стоит Br2,3846 (14 мая - Br2,3953 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,008 до Br3,232 за 100 российских рублей (14 мая - Br3,24 за 100 российских рублей).-0-
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